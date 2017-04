Ancelotti hoopt op Lewandowski en Hummels

Trainer Carlo Ancelotti hoopt dat Bayern München volgende week met Robert Lewandowski en Mats Hummels terug in de ploeg alsnog een plek in de halve finales van de Champions League kan afdwingen. Zonder de twee geblesseerde basiskrachten verloor de Duitse kampioen woensdag voor eigen publiek met 2-1 van Real Madrid. 'We hebben zes dagen tot het volgende duel, het is mogelijk dat ze allebei op tijd fit raken', zei Ancelotti.