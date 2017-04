Van Riessen uitgeschakeld in sprinttoernooi

Laurine van Riessen is donderdag uitgeschakeld in de achtste finales van het sprinttoernooi op de WK baanwielrennen in Hongkong. De Nederlands kampioene bleek niet opgewassen tegen de plaatselijke heldin Lee Wai Sze. Het verschil aan de meet met de renster uit Hongkong bedroeg 0,091 seconde.