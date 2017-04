West Ham zonder topscorer verder

West Ham United kan dit seizoen geen beroep meer doen op Michail Antonio. De topscorer van West Ham in de Premier League met 9 goals viel zaterdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Swansea City. Manager Slaven Bilic vertelde dat Antonio een fikse hamstringblessure heeft opgelopen, die hem wekenlang aan de kant houdt.

'Dit is een grote klap voor ons', aldus Bilic, die met zijn elftal nog niet helemaal veilig is. West Ham United staat op de veertiende plaats in de Engelse topcompetitie, acht punten boven de degradatiestreep. Antonio (27) werd dit seizoen al twee keer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar tot een debuut kwam het nog niet. De laatste keer haakte hij af vanwege hamstringklachten.