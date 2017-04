NK polsstokhoog op Utrechtse Vredenburg

Voor het polsstokhoogspringen is bij de NK atletiek deze zomer in Utrecht een bijzondere locatie gevonden. Die titelstrijd vindt plaats in het centrum van de stad op het Vredenburg. Dat is in navolging van het succesvolle uitstapje bij de EK vorig jaar in Amsterdam, waar speer- en discuswerpen plaatsvonden op het Museumplein.