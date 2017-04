Dybala verlengt contract bij Juventus

Amper twee dagen na zijn heldenrol tegen FC Barcelona heeft Paulo Dybala zijn contract bij Juventus verlengd. De Argentijnse aanvaller zette donderdag zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot medio 2022 in Turijn houdt. Dybala (23) had dinsdag met twee doelpunten een groot aandeel in de winst op Barcelona in de kwartfinale van de Champions League (3-0).