Lotto-Jumbo met vijf Nederlanders in Gold Race

Wielerploeg LottoNL-Jumbo komt zondag met vijf Nederlanders aan de start in de Amstel Gold Race. Bert-Jan Lindeman, Lars Boom, Antwan Tolhoek, Timo Roosen en Bram Tankink zijn door de ploegleiding aangewezen voor de voorjaarsklassieker door de heuvels van Zuid-Limburg. De Spanjaard Juan José Lobato, de Duitser Paul Martens en de Italiaan Enrico Battaglin maken het achttal compleet.

De Nederlandse WorldTour-ploeg treedt in grote lijnen aan met de ploeg die sterk opereerde in de Brabantse Pijl. Lindeman eindigde woensdag als vijfde, terwijl ook Martens, Lobato en Tolhoek voorin zaten.

Roosen moest zondag nog Parijs-Roubaix overslaan. De 24-jarige renner had toen nog te veel last van de polsblessure die hij had opgelopen door een val in de Scheldeprijs, maar is nu weer fit verklaard.

De laatste Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race was Erik Dekker in 2001.