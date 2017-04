Karsdorp tekent nieuwe contract

Feyenoord heeft het contract van Rick Karsdorp tussentijds verlengd met één jaar. De 22-jarige rechtsback heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst, die hem tot 2021 aan de Rotterdamse club bindt. Het is alweer het vierde profcontract van Karsdorp in De Kuip. Hij voetbalt al sinds de pupillen bij Feyenoord.

De drievoudig international is momenteel uitgeschakeld met een knieblessure en mist zondag zo goed als zeker de thuiswedstrijd van de koploper tegen FC Utrecht. De medische staf van Feyenoord bekijkt daarna van week tot week of hij weer inzetbaar is.

Karsdorp is dit seizoen een vaste waarde in het team van trainer Giovanni van Bronckhorst. 'Dat Rick zijn debuut heeft gemaakt voor het Nederlands elftal, zegt alles over de ontwikkeling die hij ook dit seizoen weer doormaakt', zegt technisch directeur Martin van Geel. 'De beloning, in de vorm van dit vernieuwde en verbeterde contract, heeft hij zelf afgedwongen.'