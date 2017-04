Dimitrov vroeg eruit in Marrakech

De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft zijn favorietenrol in het tennistoernooi van Marrakech niet kunnen waarmaken. Na een bye in de eerste ronde verloor Dimitrov donderdag in de tweede ronde van de Spanjaard Tommy Robredo. De routinier, onder meer door blessures afgezakt naar plaats 385 op de wereldranglijst, won in drie sets: 6-4 1-6 6-1.