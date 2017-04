Bertens beëindigt avontuur van Burger

Kiki Bertens heeft de kwartfinale bereikt van het tennistoernooi van Bogotá. De nummer 1 van de plaatsingslijst trof in de tweede ronde landgenote Cindy Burger, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt. Het leek een eenzijdig onderonsje te worden tussen de nummers 20 en 171 van de wereld, maar Burger liet Bertens in de tweede set nog zweten met 6-2, 7-5.