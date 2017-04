Wanty gelooft niet in herhaling in Gold Race

Hoewel hij vorig jaar de winnaar in de ploeg had, staat de Belgische wielerploeg Wanty-Groupe Gobert zondag in Maastricht met bescheiden verwachtingen aan de start van de Amstel Gold Race. De Italiaan Enrico Gasparotto, die vorig jaar voor de tweede keer de Limburgse klassieker op zijn naam schreef, rijdt nu voor het WorldTourteam Bahrein-Merida. 'Vorig jaar behaalden we een prachtige overwinning in de Amstel, maar we moeten erkennen dat dat een buitengewone dag was', weet ook ploegleider Hilaire Van der Schueren. In zijn ploeg is plaats voor één Nederlander: Marco Minnaard.