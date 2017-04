Van Gerwen sleept er nog gelijkspel uit

Darter Michael van Gerwen heeft er donderdag in de elfde speelronde van de Premier League tegen Peter Wright een gelijkspel uitgesleept. Daar zag het lang niet naar uit, want de eerste vier legs waren voor de Schot met het merkwaardige kapsel. 'Mighty Mike' knokte zich in Liverpool terug in de wedstrijd, want zelfs na een 5-1-achterstand gaf hij zich niet gewonnen en werd het uiteindelijk 6-6. Van Gerwen sloot af met een gemiddelde van 103,48 tegen Wright 99,79.