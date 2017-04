Vonk en De Haan naar Ajax Cape Town

Hans Vonk en Foppe de Haan gaan de jeugdopleiding bij de Zuid-Afrikaanse voetbalclub Ajax Cape Town leiden. Dat maakte de club, waar Stanley Menzo in dienst is als hoofdtrainer, donderdag bekend. Beiden waren al eerder in dienst van Ajax Cape Town; Vonk als doelman, De Haan als trainer.