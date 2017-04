Manchester United laat zege glippen in Brussel

Met een ticket voor de Champions League als prijs neemt Manchester United-manager José Mourinho de Europa League dit seizoen serieuzer dan ooit. De weg naar de halve finales ligt open, na het 1-1-gelijkspel donderdag in Brussel tegen Anderlecht. Met het gelijkspel deden de Engelsen zichzelf tekort.

Anderlecht zag na een paar gemiste kansjes ManUnited de wedstrijd in handen nemen. De Engelsen kwamen in de 36e minuut verdiend op voorsprong. Uit een voorzet van de van een blessure herstelde Antonio Valencia schoot Marcus Rashford in. Doelman Rubén Martinez redde met de vuisten, maar in de rebound kon Henrikh Mkhitaryan uit een moeilijke hoek de bal inschieten.

Ook na rust bleef Manchester de baas op het veld. Paul Pogba verscheen acht minuten voor tijd vrij voor Martinez, die met het been redde. Het doelpunt viel kort voor tijd verrassend aan de andere kant, waar Leander Dendoncker raak kopte. Volgende week is de return op Old Trafford.