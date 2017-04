Sterk Ajax zet grote stap tegen Schalke 04

Davy Klaassen heeft Ajax een uitstekende uitgangspositie bezorgd voor een plek in de halve finale van de Europa League. Met dank aan twee treffers van de aanvoerder bleef de club uit Amsterdam voor eigen publiek Schalke 04 in het eerst duel tussen beide ploegen met 2-0 de baas.

Klaassen benutte in de 23ste minuut een strafschop en trof in de 52ste minuut opnieuw doel. Hij drukte het krachtsverschil tussen beide ploegen nog zuinig uit. Want Ajax mocht zich na een goed optreden verwijten dat het niet verder afstand had genomen. Zo stuitten Davinson Sánchez en Donny van de Beek op de lat en misten Bertrand Traoré en Amin Younes ook in kansrijke positie.

De return van de kwartfinale tussen Schalke 04 en Ajax staat voor komende donderdag in Gelsenkrichen op het programma.