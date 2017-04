Schiavone slaat Bertens naar huis

Kiki Bertens is donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het tennistoernooi van Bogota. De Wateringse was als eerste geplaatst in de hoog gelegen Colombiaanse hoofdstad. Ze bleek niet meer topfit nadat ze eerder op de dag haar partij uit de tweede ronde had moeten spelen tegen landgenote Cindy Burger. Die wedstrijd was woensdag afgelast vanwege het slechte weer.