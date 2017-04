VVV kan promoveren bij RKC Waalwijk

VVV-Venlo staat op het randje van de eredivisie. Als de Limburgse club van trainer Maurice Steijn vrijdag wint bij RKC Waalwijk is promotie zeker gesteld. 'De spanning is voelbaar', zei de coach in een voorbeschouwing. Steijn beschikt in Brabant over een fitte selectie.