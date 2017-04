Twee jaar schorsing voor tennisser Arasjov

ASTANA (ANP/RTR) - Arsan Arasjov mag twee jaar lang niet tennissen. De zeventienjarige speler uit Kazachstan is door de internationale tennisfederatie ITF geschorst wegens doping. Arasjov, de nummer 1729 van de wereld, testte positief op het verboden geneesmiddel meldonium. Dat gebeurde bij het ITF-toernooi in Gandia in Spanje in juli vorig jaar.