Button van geraniums naar Monaco

Het is nauwelijks een verrassing meer te noemen, maar ook Jenson Button trekt zich dit seizoen nog een keer achter de geraniums vandaan en keert terug in de Formule 1. De Engelsman neemt bij de Grand Prix van Monaco het stuur over van Fernando Alonso bij McLaren-Honda. De Spanjaard kiest dat weekend voor een uitstapje naar de Indy 500.