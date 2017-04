Gilbert wil Gold Race voor vierde maal winnen

Quick-Step begint zondag met Philippe Gilbert als kopman aan de Amstel Gold Race. De 34-jarige Belg won de Nederlandse wielerklassieker in 2010, 2011 en 2014 en is ook tijdens de 52e editie grote kanshebber op de eindzege. Hij won dit voorjaar al glansrijk de Ronde van Vlaanderen.

Gilbert wordt vanwege zijn successen in Limburg ook wel 'Koning van de Cauberg' genoemd. De finale van de Amstel Gold Race ziet er dit jaar echter anders anders uit. De laatste beklimming van de Cauberg, die kort voor de finish in Vilt lag, is geschrapt.

Gilbert krijgt zondag steun van landgenoot Dries Devenyns, de Tsjechen Zdenek Stybar en Petr Vakoc, de Italiaan Gianluca Brambilla, de Luxemburger Bob Jungels, de Ier Daniel Martin en de Duitser Maximilian Schachmann.