Kimi kapot, Max 3 + Mercedes verstopt zich

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein heeft ons nog niks verteld over de krachtsverhoudingen tussen Ferrari en Mercedes. Sebastian Vettel voert na het vlaggen weliswaar de tijdenlijst aan, maar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas deden het rustig aan. Max Verstappen sloot een probleemloze sessie als derde af. Voor Kimi Raikkonen begon het weekend rampzalig.

THE ICEMAN GESTRAND IN DE WOESTIJN

Voor Raikkonen is het weekend van zijn revanche niet bepaald lekker begonnen. De Fin kreeg deze week van Ferrari-baas Sergio Marchionne kritiek op zijn tegenvallende prestaties, maar sloot ook deze vrije training af met een wandeling naar de pits. Al lag de fout dit keer zeker niet bij Raikkonen zelf. Als er blauwe rook uit je wagen komt, kun je immers beter stoppen:

DE TRAGIEK VAN VANDOORNE

En nu we het toch over drama's hebben: de problemen bij McLaren-Honda zijn weliswaar niet nieuw, maar blijven wel tragisch om te zien. Dit keer was Stoffel Vandoorne andermaal de pineut. De Belg viel in de GP van China al uit met motorproblemen en ook in Bahrein lijkt zijn team de zaakjes nog altijd niet voor elkaar te hebben. Hij vat zijn seizoen zelf samen over de boordradio:

TESTSESSIE VOOR ZILVERPIJLEN

Mercedes koos duidelijk voor de long runs. Hamilton kwam niet verder dan de tiende tijd op bijna 2 seconden van Vettel, maar reed met 28 ronden wél het meeste van iedereen en ook Bottas reed met 27 stuks door. Het eerste deel van de training kozen alle teams in de bloedhitte van Bahrein (37 graden Celsius) voor stints op de mediumbanden. De snelste tijden kwamen tot stand op de gele softs van Pirelli.

De eerste meters van Max

De Formule 1 is ook in 2017 weer te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal! Op 14 april staat ook de eerste vrije training voor de GP van Bahrein op het programma. Diezelfde avond is om 22 uur de tweede aflevering van ons gloednieuwe Ziggo Sport F1-café met Robert Doornbos, Tom Coronel en Rob Kamphues. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor exclusief beeldmateriaal!