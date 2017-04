PSV zonder Willems en Hendrix tegen ADO

Phillip Cocu kan zaterdag in de uitwedstrijd van PSV tegen ADO Den Haag niet beschikken over Jetro Willems en Jorrit Hendrix. Beide spelers zijn geblesseerd.

Hendrix raakte vrijdag op de training geblesseerd aan zijn been. De ernst van de kwetsuur is nog onduidelijk. 'Ik vind het erg jammer voor het team en voor hemzelf. Jorrit kwam er echt weer aan, hij manifesteerde zich goed. Hopelijk is hij er enkel deze week niet bij', zei Cocu, die geen spelers zal sparen voor de thuiswedstrijd van volgende week tegen Ajax. 'Als we tegen ADO niet in staat zijn te winnen, belanden we in niemandsland. We willen juist het maximale uit de laatste vier duels halen.'

De plaats van Willems zal vermoedelijk worden ingenomen door Joshua Brenet. Hendrix stond maandenlang aan de kant met een knieblessure, en is sinds zijn rentree vooral invaller. Andres Guardado kan tegen ADO gewoon meedoen.

PSV is derde, met vijf punten achterstand op Feyenoord en vier op Ajax. ADO Den Haag won de laatste drie competitieduels op rij en hoopt zich rechtstreeks in de eredivisie te handhaven.