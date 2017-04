Medaille lonkt voor Wild op omnium

Kirsten Wild heeft een medaille voor het grijpen op het olympische nummer omnium bij de WK baanwielrennen in Hongkong. De 34-jarige Overijsselse eindigde als tweede op het derde onderdeel, de afvalrace. Ze staat derde in de tussenstand met alleen nog de puntenkoers voor de boeg.

Wild opende vrijdag met de derde plek op de scratch en eindigde later als vijfde in de temporace. In de afvalrace was ze voortdurend voorin te vinden en bleef ze tot de laatste ronde over met de Australische Amy Cure, die haar nog net aftroefde. Cure en de Britse Katie Archibald delen de leiding met 112 punten, Wild heeft er 106 vergaard.

Wild deed vorig jaar ook mee aan het omnium op de Olympische Spelen van Rio. Daar werd ze zesde. Ze won in november de wereldbekerwedstrijd in Apeldoorn.