Alleen Luiten door in Rabat

Van de drie Nederlandse deelnemers aan het toernooi om de Trophee Hassan II in Marokko heeft alleen Joost Luiten de cut gehaald. De 31-jarige Bleiswijker was dat ook aan zijn stand verplicht, iets wat niet geldt voor Reinier Saxton en Dylan Boshart, die beiden met een wildcard zijn toegelaten. Saxton en Boshart bleven op het toernooi uit de Europese Tour ver verwijderd van een plek in het bovenste deel van de ranglijst.