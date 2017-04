Bartra: zwaarste kwartier van mijn leven

Marc Bartra heeft de aanslag op de spelersbus van zijn ploeg Borussia Dortmund, waarbij hij gewond raakte, omschreven als 'de langste en zwaarste vijftien minuten van mijn leven'. De 26-jarige Spanjaard raakte dinsdag bij de ontploffing van een explosief geblesseerd aan zijn arm. Hij werd nog dezelfde avond geopereerd en kan een maand niet in actie komen.

'Ik wens niemand in de wereld deze ervaring toe', schreef Bartra vrijdag op zijn Instagrampagina bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. Hierop is hij te zien met zijn rechterarm in het verband. 'De pijn, de paniek en de onzekerheid dat je niet weet wat er gebeurt en hoelang het duurt. Het waren de langste en zwaarste vijftien minuten van mijn leven.'

Bartra zegt dat hij 'trots' voelt als hij naar de verwondingen aan zijn arm kijkt. 'Alle schade die de dader wilde aanrichten, is hierbij gebleven', zegt hij. 'Ik vraag maar om één ding: dat we allemaal in vrede kunnen leven en de oorlogen achter ons laten.'