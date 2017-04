Twente bindt Van der Heyden en haalt keeper

FC Twente heeft Jelle van der Heyden langer aan zich gebonden. De 21-jarige middenvelder ondertekende vrijdag een nieuw contract, dat hem tot medio 2020 in Enschede houdt. Van der Heyden doorliep de jeugdopleiding van Twente en debuteerde in april 2015 in de hoofdmacht.