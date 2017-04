Vettel weer de snelste, schade voor Max

Na de tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein zijn er nog geen hele grote verschillen te ontdekken. Sebastian Vettel was net als in de eerste training de snelste, maar het gat met de concurrentie was bijzonder klein. De top 8 zat allemaal binnen een seconde van elkaar.

LICHT GAAT UIT BIJ VETTEL

In tegenstelling tot de eerste vrije training, werd er in de tweede vrije training wél gebruik gemaakt van de supersoftbanden. Vettel reed daarop een 1:31,310, goed voor de snelste tijd van de dag. Toch was er voor de Duitser niet alleen maar goed nieuws. In de eerste training had zijn teamgenoot Kimi Raikkonen al problemen met de Ferrari. Nu was het Vettel's auto die stilviel:

SCHADE BIJ MAX

Omdat de vloer van Max Verstappen's Red Bull was beschadigd, reed de Nederlander maar 18 rondes. De schade werd vermoedelijk veroorzaakt door de T-Wing die van de auto van Valtteri Bottas was afgevallen en op het circuit was blijven liggen:

SAINZ ZIET BLAUW

De coureurs konden voor het eerst dit weekend testen onder de omstandigheden zoals die ook zijn tijdens de kwalificatie en de race: op een verlichtte baan in het donker. Niet iedereen kon er optimaal gebruik van maken. Carlos Sainz jr. moest de training staken door blauwe rook en Stoffel Vandoorne kwam door een motorwissel pas later naar buiten. De Belg ging maar acht keer rond in Sakhir.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF FP2)



Vettel tops the pile for the second time today



Just 0.284 between P1 and P5 #BahrainGP pic.twitter.com/taRpEKo8pE — Formula 1 (@F1) April 14, 2017

