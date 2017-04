Ronaldo mag even rusten van Zidane

Real Madrid gaat zaterdag proberen om Sporting Gijón zonder Cristiano Ronaldo te verslaan. De Portugese vedette krijgt tussen beide duels met Bayern München in de kwartfinale van de Champions League in, rust van trainer Zinedine Zidane.

Ronaldo leidde de Madrilenen woensdag met twee doelpunten naar de een 2-1 zege in München en bereikte daardoor een mijlpaal. De Portugees is de eerste speler met honderd treffers in de Europese clubcompetities.

Zidane denkt dat zijn ploeg het tegen het laaggeklasseerde Sporting Gijón ook wel zonder een aantal basiskrachten kan. Naast Ronaldo ontbreken ook doelman Keylor Navas, Dani Carvajal, Casemiro, Karim Benzema en Gareth Bale in de selectie. Bale kampt met een kuitblessure, opgelopen in München. Zidane hoopt dat de Welshman dinsdag weer inzetbaar is tijdens de return tegen Bayern München.

Real Madrid heeft aan kop van de Spaanse competitie drie punten voorsprong op Barcelona en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.