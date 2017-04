Verstappen wil verloren tijd inhalen

Tandenknarsend moest Max Verstappen vrijdagavond in de garage van Red Bull toekijken hoe de monteurs geruime tijd druk sleutelden aan zijn bolide. De vloerplaat moest vervangen worden, nadat Verstappen over een afgebroken onderdeel van de Mercedes van Valtteri Bottas was gereden. 'Het verbaast me hoeveel schade die T-wing heeft aangericht', zei de Nederlandse Formule 1-coureur over het extra achtervleugeltje dat sommige teams gebruiken.