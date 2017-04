NBA Playoffs-blog met Mart, Frank & Ronald

Heerlijk om naar te kijken, maar bijna altijd op zulke tijden dat 99,9 procent van de bevolking slaapt. Toch verdient de NBA een breed publiek. Zeker nu het eindelijk zover is! De NBA Playoffs staan op het punt van beginnen. Onze Ziggo Sport commentatoren en liefhebbers Mart Smeets, Frank Visschraper en Ronald van Dam houden je dagelijks op de hoogte van de bijzonderheden.

ZONDAG 16 APRIL: WARRIORS VS TRAIL BLAZERS LIVE

WAT ER OP DAG 1 VAN DE NBA PLAYOFFS GEBEURDE:

LEBRON REGELT HET (door Frank Vischschraper)

De kop is eraf. De NBA Playoffs zijn begonnen en Ziggo Sport bracht je de allereerste wedstrijd tussen Cleveland Cavaliers en Indiana Pacers. En bijna ging de kop er wel heel letterlijk af voor The Cavs.

De hele wedstrijd hadden ze aan de touwtjes hadden getrokken. Maar na een serie missers van de regerend kampioen en een zesde rake driepunter (uit acht pogingen) van sterspeler Paul George, knokten The Pacers zich terug naar 109-108. Eén laatste aanval van The Pacers, de sensationele winst in het hol van de leeuw binnen handbereik.

'Er was één ding dat we niet wilden', zei LeBron James uiterst cool achteraf, 'en dat was het laatste schot aan Paul George geven'. En zo geschiedde. James droeg persoonlijk bij aan de double-team op George, die op 29 punten bleef staan. En C.J. Miles miste het laatste, weinig overtuigende schot. The Cavaliers wonnen met 109-108 en LeBron James stond erbij alsof hij het allemaal van tevoren al had bedacht.

Maar wat scheelde het weinig of de man die tegen Indiana de 200ste playoffwedstrijd (!) in zijn carrière speelde, verloor voor de allereerste keer zijn openingswedstrijd in de playoffs. Met de uiteindelijke winst op The Pacers is hij nu 12-0 in dat soort wedstrijden en daarmee heeft hij Shaquille O'Neal geëvenaard.

En LeBron, die zoals vaker rustig begon maar toch nog op 32 punten, 6 rebounds en 13 assists uitkwam, heeft meer mijlpalen in zicht deze playoffs.

EEN OVERZICHT VAN NIEUWE MIJLPALEN:

● Hij kan voor de zevende keer op rij naar de NBA Finals gaan. Deed het vier keer op rij met Miami Heat en daarna twee seizoenen met Cleveland. Zeven keer op rij naar de Finals gaan is de laatste 50 jaar sinds de tijd van de absolute hegemonie van de Celtics met de grote Bill Russell is niet meer voorgekomen sinds de tijd van de absolute hegemonie van de Celtics met de grote Bill Russell.

● Hij kanTopscorer aller Tijden worden in de playoffs. Hij had vóór deze eerste wedstrijd tegen Indiana nog 416 punten nodig om Michael Jordan voorbij te gaan. Zoveel punten heeft hij in elk van zijn laatste zes playoffdeelnames bereikt. Eerste op de lijst die hij tegenkomt, is de huidige nummer 3 Kobe Bryant. Nog 37 punten nu en dan is hij The Black Mamba al voorbij.

● Tegen Indiana haalde hij Robert Parish al in als de nieuwe nummer 8 Rebounder aller Tijden in de playoffs. Ook zwaaide hij Tim Duncan gedag als de nieuwe nummer 5 in de categorie 'made field goals'. En nog twee steals en dan neemt hij de derde plaats in dat klassement over van Magic Johnson.

Het zijn geweldige prestaties van de man die, als hij wil, door niemand is te stoppen. De man die nu drie NBA-titels op zijn naam heeft staan, na die nog nooit vertoonde comeback van The Cavs vorig jaar in de finaleronde tegen The Warriors. Van 3-1 achter naar 4-3 seriewinst, na een bloedstollende climax.

Welk spektakel gaan we dit jaar weer beleven? Worden het inderdaad weer The Cavs of pakken The Warriors met Kevin Durant erbij de titel terug? The Spurs misschien? The Celtics? The Raptors, The Clippers of The Rockets? Of een andere outsider? Over ongeveer twee maanden weten we het antwoord.

THE GREEK FREAK SLAAT TOE (door Mart Smeets)

Toronto Raptors weet nu helemaal hoe goed Giannis Antetokounmpo van Milwaukee Bucks is. De Griekse alleskunner was niet af te stoppen door welke Raptor dan ook in de in Toronto gespeelde wedstrijd waar een groot deel van het teleurgestelde Canadese publiek ruim voor tijd de zaal verliet (83-97).

The Bucks stonden in het vierde kwart 19 punten voor toen de wedstrijd geen andere kant meer kon opgaan. De matig spelende Kyle Lowrie (2 op 11 en alles van driepuntland gemist) had zijn avond niet en Toronto verloor voor de achtste maal op rij de eerste wedstrijd van de playoffs.

The Greek Freak was goed voor 28 punten, acht rebounds en drie assists. Hij kreeg scorende hulp van veteranen Greg Monroe (14), Tony Snell (11) en Khris Middleton (10). Toronto schoot verbazingwekkend slecht van buiten de cirkel: 5 op 23. Totaal schotgemiddelde: 27 op 75. Tweede wedstrijd in Toronto, a.s. dinsdag/woensdag. Filmster Ethan Hawke zat eerste rij.

WAT ER VANDAAG STAAT TE GEBEUREN IN DE PLAYOFFS

Hoe brengt Golden State Warriors het er als runner-up van vorig seizoen vanaf in de eerste wedstrijd tegen Portland Trail Blazers? Om 21.30 uur kun je het zelf live zien op Ziggo Sport Extra 2 en via Ziggo Sport Totaal Go. Mart Smeets gaat het commentaarhok in om je te informeren over de ins and outs. Ook Mart Smeets stelt zich graag nog eens voor.

HET 'CV'VAN MART SMEETS

Mart Smeets. 11-01-1947. Arnhem. Eerste vereniging DED in Amsterdam. Wit shirt, zwarte broek. Eerste speelnummer 49. Eerste trainer: Bruno Vreeken. Op 15-jarige leeftijd opgenomen bij selectie van 'het eerste'. Jaar later al Jong Oranje en ook selectie van nationaal coach Jan Janbroers. Juist: veel te vroeg.

Daarna overstap naar Flamingo’s en later Levi’s. Speelnummer 4 en later 8. Nuttige speler, meer niet. Internationaal debuut in Giessen tegen de Tsjechen. Blauwe maandag aanvoerder Oranje tijdens Bremerhaven-toernooi. Blessuregevoelig. Armbreuk, vingerbreuken, zwakke knie, achillespees gerafeld, einde carrière.

Niet goed genoeg om Amerikaanse spelers buiten starting five te houden. Snel overgestapt naar basketbaljournalistiek. Nooit spijt van gehad. Altijd in Amerikaans basketbal geïnteresseerd gebleven. Gelooft in verdedigen en Gregg Popovich. Echte prestatie: snapte de passes van Barry Leibovitz. Nog altijd bevriend met spelers van toen.

Schrijver van vele basketbal-jaarboeken en ettelijke krantenartikelen (Trouw, Volkskrant, Parool, Haarlems Dagblad, Play Off). Specialiteit: ABA-spelers. Getrouwd met ex-basketbal-international. Laatste tranen in de ogen bij basketbalwedstrijd? Afscheid van Manu Ginobili in Rio. Om nooit meer te vergeten. Groots.

Eén wedstrijd als coach. Gewonnen. Direct gestopt. Lievelingsschoen: witte lage All Star. Ooit 69 punten in een wedstrijd. Fan van Duke, maar niet van Coach K. Bracht een Amsterdamse avond al etend, drinkend en luisterend door met Wilt Chamberlain. Beloofde hem bijna niets te publiceren.

MART SMEETS' BOEKENTIP VAN DE DAG

Een normaal mens kan tien ringen dragen; om iedere vinger een. Wat moet je doen als je elf NBA-kampioenschapsringen hebt verworven? Ja, die grap is al vaak tegenover Jackson gemaakt… Dáár kan ook een ring omheen.

Maar feit blijft dat deze oude krijger, die, met permissie gesproken, er het afgelopen seizoen bij New York een behoorlijk zooitje van maakte, veel “silverware” heeft.

Kampioen op dit vlak. Van de modale speler tot en met de succescoach. Vijf decennia in de NBA voor deze liefhebber van de muziek van Grateful Dead. Een schitterend boek voor iedereen die een lay-up kan maken. Hardcover en pocket. ISBN 978-0-399-15870-4

CHECK DE UITSLAGEN, HET PROGRAMMA VAN DE EERSTE TWEE SPEELRONDE:

Dag Tijd Duel UITSLAG 15-04 21.00 #1 Cleveland - Indiana 109-108 15-04 23.30 #1 Toronto - Milwaukee 83-97 16-04 02.00 #1 San Antonio - Memphis 111-82 16-04 04.30 #1 LA Clippers - Utah 95-97 Dag Tijd Duel Kanaal 16-04 19.00 #1 Washington - Atlanta 16-04 21.30 #1 Golden State - Portland Ziggo Sport Extra 2 17-04 00.30 #1 Boston - Chicago 17-04 03.00 #1 Houston - Oklahoma City 18-04 01.00 #2 Cleveland - Indiana 18-04 03.30 #2 San Antonio - Memphis 19-04 01.00 #2 Toronto - Milwaukee 19-04 02.00 #2 Boston - Chicago 19-04 04.30 #2 LA Clippers - Utah 20-04 01.00 #2 Washington - Atlanta 20-04 02.00 #2 Houston - Oklahoma Ziggo Sport (14) + Select 20-04 04.30 #2 Golden State - Portland

ZATERDAG 15 APRIL: CAVALIERS-PACERS LIVE



Vanavond opent Cleveland Cavaliers het bal! De regerend kampioen speelt om 21.00 uur thuis tegen Indiana Pacers. Je ziet het eerste duel in de best of seven series live op Ziggo Sport Extra 2 of via Ziggo Sport Totaal Go. Frank Vischschraper is de commentator van dienst en legt bevlogen uit waarom hij zo dol is geraakt op basketbal.

HET 'C.V.' VAN FRANK VISCHSCHRAPER

Voetballen. Zeven jaar oud. Mijn vader belooft mij een kwartje voor elk doelpunt dat ik maak. Maar scoren doe ik nooit. Tot die ene keer. Vijf goals, de laatste een binnentikker die er toch wel ingegaan zou zijn. Ka-tsjing, één gulden vijfentwintig. Even afrekenen alstublieft. Daarna: regen en wind, afgelastingen en stomme spelletjes in de kantine.

De vader van een schoolvriendje komt in de klas vragen of er jongens willen basketballen. Hoppakee, tien man en we hebben een team. Saturnus '69. Kampioen al in het tweede seizoen, 1974/75, tweede klasse welpen. Wat een leuke sport zeg. Dribbelen, passen, balletje in het netje schieten, truukies doen.

Eén van de grote jongens kan een layup, waarbij hij de bal achter zijn rug om haalt en vervolgens nog eens door zijn benen. Wauw. Oefenen, oefenen, oefenen, en ineens kan ik het ook. Sensatie. Van de coach moet ik een verslag schrijven. Dat worden vijf kinderlijk simpele regels. Coach herschrijft het verslag volledig. Ik herken er niets meer van. Ik neem wraak door te gaan schrijven en schrijven en niet meer op te houden.

Het begin van mijn journalistieke carrière. Maar eigenlijk wil ik niets liever dan profbasketballer worden. Ik ga naar Delta Lloyd/Black Velvet Canadians. Als kadet van 1.89 meter leer ik dunken van Henk Pieterse. Komt er eigenlijk bijna alleen in de warming-up van. De Apollohal loopt er in die tijd nog voor uit. Later: anderhalf seizoen meedraaien in de eredivisie. Shooting guard.

Vier minuten speeltijd in twee wedstrijden, twee van de drie schoten raak, al heb ik van schijtzenuwachtigheid geen idee hoe dan. (Maar wel mooi een lifetime-schotpercentage van 67. Ha!) What else? Eén turnover. Eén keer in de klimrekken gegooid door een beul van een Amerikaan die ik even zou uitblocken bij vrije worpen.

Des nachts luister ik naar de NBA-verslagen van radiozender American Forces Network. 'And here's Bob Dandridge, dribbles, spins, pulls up top of the key, no good, Unseld, Unseld, keeps it alive, and it's good, the Bullets lead the Sonics fifty four, fifty two.' Later in het rayon gespeeld, bij AMVJ. En bij BV Lely, later opgegaan in BC Apollo.

Geen profbasketballer geworden dus. Wel vervangende dienstplicht bij de Nederlandse Basketball Bond. Meeschrijven aan het basketballblad Play-Off/Full Court Press van Mart en Peter Smeets. Perschef bij de Haarlem Basketball Week. Halverwege de jaren negentig gestopt met actief basketballen, omdat ik kon gaan meewerken aan FIBA Slam. Het officiële t.v.-magazine van de internationale basketballbond, op Eurosport.

Het begin van mijn televisiecarrière. In Londen nota bene. Na Eurosport volgen Canal+, Sport1, Ziggo Sport, SBS6, RTL7, Fox Sports en anderen. Na basketball volgen andere Amerikaanse sporten, voetbal en darts. Ik mag lekker praten bij sport. Van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik ben een gelukkig mens.

PERSOONLIJKE PRIJZEN (door Mart Smeets)

Nu de playoffs beginnen, heeft men bij de NBA ook nog een flink aantal persoonlijke prijzen klaar staan voor spelers en een coach die extreem hun best deden en afgelopen seizoen buitengewoon presteerden. Vaak wordt gesteld: wat is de waarde van een persoonlijke prijs voor een sport die je met teams speelt?

Je kunt daar dagen of misschien wel weken over gaan zitten discussiëren en er niet uitkomen. Feit is in ieder geval dat er een hoop hardware klaarstaat in de NBA-burelen en dat de onderscheiden jury’s zich nog officieel moeten gaan uiten.

De winnaars van dit jaar zullen tevreden zijn, tegenstanders teleurgesteld, fans zullen andere gedachten hebben, maar de uitkomsten zullen bindend zijn; ofwel gekozen door journalisten, door andere kenners of hoe dan ook, door wie dan ook en bindend. Cijfers liegen zelden, nietwaar?

Zonder dollen. Wist je hoeveel individuele prijzen er na het 'normale' seizoen (dus voor de wedstrijden om de playoffs gespeeld worden) worden bekendgemaakt/worden uitgereikt? Het zijn er zes.

En dan bestaat er ook nog zoiets als Executive of the Year, hetgeen te vergelijken is met Personeelslid van het Jaar van je plaatselijke kruidenier en een prijs die, terloops, in de volgende weken bekend zal worden gemaakt en die leuk is voor de betrokkene, maar de rest van de basketballende wereld nauwelijks raakt.

ROOKIE VAN HET JAAR

In de peilingen springen drie spelers er bovenuit: Dario Saric (44%), Malcolm Brogdon (16%) en Joel Embid (40%). Spelers die ook stemmen ontvingen: Jaylan Brown, Willy Hernangomez, Buddy Hield, Brandon Ingram, Rodney McGruder, Jamal Murray.

ZESDE MAN AWARD

Eén speler lijkt door niemand in te halen: Eric Gordon (60%). Andre Iguadala (20%) en Lou Williams (12%) komen nog in de dubbele cijfers en voor Jamal Crawford (4%), Greg Monroe (2%) en Enes Kanter (2%) liggen troostprijzen klaar. Zach Randolph, Patty Mills en James Johnson ontvingen ook stemmen, maar heel weinig. MOST IMPROVED PLAYER AWARD

Oftewel, wiens spel steeg in een seizoen met stappen en werd werkelijk van invloed voor zijn ploeg? Giannis Antetokounmpo wordt door 64% van de insiders getipt. Nicola Jokic tekent voor 20% en Isaiah Thomas krijgt nog 4% mee. Kruimelgetallen voor Bradley Beal, Rudy Gobert, Otto Porter en James Johnson. VERDEDIGER VAN HET JAAR

Draymond Green (46%), Kawhi Leonard (30%) en Rudy Gobert (22%) krijgen de beste voorlopige rapportcijfers. Voor een klein leger blijft er heel weinig ruimte over: Tony Allen, Giannis Antetokounmpo, Andre Drummond, Danny Green, Dwight Howard, DeAndre Jordan, Paul Millsap, Andre Roberson, Hassan Whiteside, Robert Covington en Russell Westbrook krijgen een vermelding en niet meer. MVP

Staat voor Most Valuable Player, de beste vertaling in onze eigen taal luidt: Waardevolste Speler of soms ook Meest Waardevolle Speler. Een nuance. Een eenzame koploper: Russell Westbrook (86%) gevolgd door James Harden (14%). Samen is dat 100%. De volgende spelers kregen ook nog stemmen: LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Isaiah Thomas. COACH VAN HET JAAR

Acht coaches kregen stemmen op hun naam uitgebracht. Leider blijkt Mike d'Antoni te zijn en te blijven, gezien de 82% die hem nu toekomen. Hij wordt gevolgd door Brad Stevens (10%), Eric Spoelstra (6%) en Steve Kerr (2%). Ook nog genoemd: Gregg Popovich, Scott Brooks, Quin Snyder en Jason Kidd. Lijkt een gelopen koers derhalve. Let wel. Dit zijn prognoses van het NBA kenniscentrum van ESPN. De percentages die genoemd zijn, slaan op wat de kenners van ESPN denken. Daarin is nog niet het aantal eerste, tweede of derde plaatsen verwerkt, hetgeen bij de definitieve totstandkoming wel ingecalculeerd zal worden en soms verschuivingen te weeg kan brengen.

MART SMEETS' BOEKENTIP VAN DE DAG

Die verschrikkelijke Nets van afgelopen seizoen…Vergeet niet dat er ook een eerste seizoen in Brooklyn was. Jake Appleman is een New Yorker en ademt basketbal. Hij maakte het hele eerste seizoen van The Nets mee en beschrijft het met liefde, verbazing en iets van een ingecalculeerde teleurstelling.

Wat ging er allemaal mis en hoe konden mensen terug blijven komen? The Nets bleken voor de schrijver een paradox te zijn. Dat zegt veel.

ISBN 978-1-4767-2675-5

VRIJDAG 14 APRIL 2017

SHIRTSMANIA (door Mart Smeets)

De jaarlijkse lijst van de meest populaire spelersshirts is door de NBA bekendgemaakt. Net als na het seizoen 2015/16 leidt Stephen Curry van Golden State deze dans. Zijn shirts gingen het vaakst over de NBA-toonbank. Helaas maakte de marketingorganisatie van de NBA geen aantallen bekend, hetgeen een aardige aanvulling op het lijstje zou zijn geweest.

Top 10 spelers Team Top 10 Teams 1 Stephen Curry Golden State 1 Golden State 2 LeBron James Cleveland 2 Cleveland 3 Kevin Durant Golden State 3 Chicago 4 Russell Westbrook Oklahoma 4 LA Lakers 5 Kyrie Irving Cleveland 5 New York 6 Kawhi Leonard San Antonio 6 San Antionio 7 Kristaps Porzingis New York 7 Oklahoma 8 Jimmy Butler Chicago 8 Boston 9 Giannis Antetokounmpo Milwaukee 9 Philadelphia 76-ers 10 James Harden Houston 10 Toronto Raptors

MART SMEETS' BOEKENTIP VAN DE DAG

Lezen is weten, zei een oude wijsgeer, lang voordat James Naismith de 13 regels van de basketbalsport neerpende en anderen die regels dus konden lezen. Ik heb, door de jaren heen, heel veel basketbal-lectuur en literatuur gelezen en heb een hartstikke leuke boekenkast vol verzameld.

Lezen maakt een mens ook geïnteresseerd in het onderwerp, lezen is een leuke tijdspassering, lezen geeft een mens vaak rust en dus…? Gedurende de playoffs en The Finals laat ik dagelijks een mini-beschrijving van een door mij gelezen basketbalboek op je los. Ter leringh ende vermaeck, zal ik maar zeggen.

Misschien dat het je inspireert, naar de bibliotheek of boekhandel brengt of wellicht dat je meteen op Internet gaat snuffelen en iets gaat aanschaffen.

Lectori salutem.

Mart Smeets

Dikke pil, goed geschreven. Wie was Kobe werkelijk en waarom missen ze hem wel en niet bij The Lakers. 'He has no friends', staat er ergens in het boek en dat is eigenlijk een trieste constatering. ’s Mans werkelijk onvoorstelbare manier van leven, altijd voorop, altijd de beste te willen zijn, krijgt ruime aandacht.

Ooit zei iemand over hem: 'All will and no skill', maar dat pakte toch geheel anders uit. Mamba was een zeer, zeer speciale speler en mens. Zijn gedrevenheid spuit het boek uit. In zijn laatste wedstrijd nam hij 50 schoten, vergeet dat nooit. 22 daarvan waren raak. Hij nam afscheid van zijn wereld met 60 punten en ze werden gek in Los Angeles.