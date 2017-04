Steijn: supermooie climax voor VVV

Twee keer lukte het niet, maar in zijn derde seizoen als hoofdtrainer van VVV-Venlo slaagde Maurice Steijn er wel in om zijn ploeg naar de eredivisie te leiden. 'We hebben met een heel bescheiden budget in drie jaar tijd een goede ploeg opgebouwd', zei Steijn vrijdag na de winst in Waalwijk op RKC (1-2). Dankzij twee doelpunten van Clint Leemans verzekerde VVV zich van promotie naar de eredivisie.