Horner: knettergekke Alonso gaat vreemd

Mocht Max Verstappen ooit willen meedoen aan de Indy 500, dan is de Nederlander bij Christian Horner aan het verkeerde adres. De teambaas van Red Bull zei vrijdag dat hij zijn coureurs tijdens het Formule 1-seizoen nooit toestemming zal geven zo'n uitstapje. 'Het is alsof je ineens een ander vriendinnetje neemt en daarna toch weer terugkeert bij je oude liefde', zei Horner in Bahrein.