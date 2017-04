Nummer 28 voor Dost in Portugal

Bas Dost heeft vrijdag zijn 28e doelpunt van dit seizoen in de Portugese competitie gemaakt. De Nederlandse spits van Sporting Portugal verzorgde in de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Vitória Setúbal het slotakkoord. Dost kreeg de bal in de 62e minuut voor het intikken van Alan Ruiz, die de bal vanaf rechts met de buitenkant van zijn linkervoet precies voor de voeten van de topschutter legde.