Haase tegen Delbonis in Monte Carlo

Tennisser Robin Haase begint zijn gravelseizoen in Monte Carlo met een partij tegen de Argentijn Federico Delbonis. Haase is de nummer 48 van de wereld, Delbonis staat 34 plaatsen lager. Ze troffen elkaar één keer eerder: in 2015 in Kitzbühel won Delbonis in drie sets. De winnaar treft de Oostenrijker Dominic Thiem, die een bye heeft in de eerste ronde.