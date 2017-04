Turner Deurloo ziet kansen op rek bij EK

Na de Olympische Spelen van Rio staat voor turner Bart Deurloo komende week met de EK in Cluj eindelijk weer een groot toernooi op het programma. Hoewel in de nationale selectie al weer veelvuldig over Tokio 2020 wordt gesproken, beseft de Rotterdammer dat er in Roemenië iets te halen valt. 'Het is wel een EK, er is best wat te winnen', sprak Deurloo kort voor afreizen. Zijn kansen liggen vooral aan de rekstok. 'Goud is mogelijk', klonk het vertrouwd zelfbewust.

Deurloo eindigde als vijftiende in de allroundfinale op de Spelen. Het sneeuwde wat onder in de ophef rond de naar huis gestuurde Yuri van Gelder. 'Een gebrek aan erkenning? Het doet me niets wat de mensen ervan denken. Ik was in ieder geval de eerste Nederlandse man ooit in de olympische allroundfinale.'

In Stuttgart was hij onlangs met een score van 14,750 de beste aan de rekstok: 'Met de oude regels zou dat zelfs 15,250 geweest zijn. Dan zit je bij de EK in de buurt van de medailles.'