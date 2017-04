Verstappen snelste van allemaal in FP3

Max Verstappen is klaar voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. In de derde vrije training was de Nederlander van Red Bull met een tijd van 1.32,194 de snelste van allemaal. Lewis Hamilton leek lang op weg naar een verbetering, maar vergooide dat in de laatste sector. De Engelsman van Mercedes eindigde op plek 2, Sebastian Vettel zette de derde tijd neer.

LANG NIETS

Het duurde lang voordat er tijden werden neergezet op het Bahrain International Circuit. Met name Mercedes, Ferrari en Red Bull bleven lang binnen. In zijn eerste rondje pakte Max meteen P1, maar die poging was nog verre van vlekkeloos. De harde wind drukte de Nederlander een paar iets buiten de baan.

GROSJEAN VERLIEST HEM

Romain Grosjean zorgde voor het eerste spektakel. Al zal de Fransman daar zelf minder blij mee zijn. Waar gisteren alles nog perfect liep voor hem en zijn team Haas, ging het nu mis:

MAX OP SUPERSOFTS

Die eerste tijd van Max bleef niet lang staan. In de laatste minuten van de training maakte Verstappen dat alsnog goed. Op supersofts zette hij een geweldig rondje neer. Hamilton was daarna hard op weg naar een snellere tijd, maar de coureur van Mercedes verloor in het laatste gedeelte teveel en kwam net tekort.