Fantastische Isco bezorgt Real late zege

Real Madrid mag Isco enorm dankbaar zijn. De koploper van de Primera División leek op bezoek bij Sporting Gijón dure punten te gaan verspelen, maar toen bekroonde de Spaanse middenvelder zijn toch al geweldige wedstrijd met het winnende doelpunt. Hij ramde in de 90ste minuut de 3-2 voor Los Blancos binnen.

ALLEEN SERGIO RAMOS EN NACHO BLIJVEN STAAN

Het team van Real was op liefst negen plekken anders dan in het midweekse Champions League-treffen met Bayern München. Onder meer Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos en Marcelo deden niet mee. Veel maakte dat niet uit, want ook zonder die grote namen viel er genoeg te genieten.

GEWELDIGE GOALS

Dat kwam vooral door de topvorm van Isco. De middenvelder van Los Blancos danste over het veld. Met een waanzinnige beweging en geweldig schot maakte de Spanjaard de 1-1 na een dik kwartier. Sporting was vlak daarvoor op voorsprong gekomen met dank aan een fraai boogballetje van Mikel Vesga. Duje Cop kon daardoor scoren.

ISCO, ISCO ISCO

In de tweede helft was het opnieuw de thuisploeg die op voorsprong kwam. Vesga kopte de bal slim over Real-keeper Kiko Casilla heen. Álvaro Morata was dit keer de man die de schade moest herstellen. Daarna stond redder Isco weer op. Een wondersolo strandde nog, maar in de laatste minuut tekende de uitblinker toch nog voor de winnende.

CLÁSICO OP KOMST

Real Madrid houdt daardoor 6 punten voorsprong op Barcelona. Volgende week vechten de aartsrivalen een onderling duel uit in een nieuwe editie van El Clásico.

Geniet van de wedstrijd van Isco in vier video's: