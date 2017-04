Eerste pole ooit Bottas! Ricciardo -> Max

De kwalificatie voor de GP van Bahrein heeft voor een historische pole-position voor Valtteri Bottas gezorgd! De Fin van Mercedes troefde Lewis Hamilton met een fractie van een seconde af en start morgen vanaf P1. Max Verstappen moet het doen met een zesde plek. Hij zat weliswaar dicht bij teammaat Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen, maar moest ze wel beide voor laten gaan.

Q1: SAINZ PIJNLIJK UITVALLER, KIMI OVERWERK

De eerste run voor Max op supersofts was meteen goed genoeg voor P2 in sessie 1. Hij was net sneller dan Bottas en Vettel op softs, maar 0,09 seconden minder rap dan Hamilton op de hardere compound. Kimi Raikkonen viel tegen en moest noodgedwongen een run extra op supersofts maken. Dat bleek nodig, want de tijden kelderden bij het vallen van de vlag.

Carlos Sainz was wel een van de vijf afvallers en daar zal de Spanjaard behoorlijk van balen. Sainz was op weg naar een tijd in de top-5 in zijn ultieme ronde toen de Toro Rosso stilviel. Hij kreeg bij de uitvallers gezelschap van Marcus Ericsson, Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Stoffel Vandoorne.

Sainz gaat stuk

Q2: MERCEDES EN FERRARI TREKKEN GAT, HULK SMASH!

In Q2 toonden Ferrari en Mercedes aan dat Red Bull ondanks bemoedigende signalen eerder dit weekend nog steeds veel heeft goed te maken. Hamilton knalde hem meteen naar 1.29,535. Bottas en Vettel bleven binnen 0,1 seconde van de Engelsman, terwijl Verstappen als beste Bull op ruim 0,7 seconden als zesde strandde. Nog achter de verrassende Nico Hulkenberg, maar voor Ricciardo.

Fernando Alonso verscheen in de tweede sessie niet eens meer achter het stuur van zijn McLaren-Honda. De Spanjaard kreeg als geëlimineerde gezelschap van Pascal Wehrlein, Esteban Ocon, Daniil Kvyat en Lance Stroll.

De eerste pole position voor Bottas



Q3: HAMMERTIME BLIJKT 0,023 SECONDEN TE LANGZAAM

In de laatste sessie gooiden De Zilverpijlen echt alle remmen los en was ook Ferrari gezien. Hamilton knalde hem als eerste naar P1, maar het laatste woord was voor Bottas! Met zijn ultieme ronde bleek hij 0,023 seconden sneller dan zijn teammaat. Max zag zijn vijfde plek nog verdampen omdat Daniel Ricciardo zijn RB13 op P4 knalde bij het vallen van de vlag. Naast hem op de tweede startrij staat Vettel. Raikkonen is nummer 5.

Max voelde zich na afloop genaaid