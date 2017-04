Koeman staat voor even naast United

Ronald Koeman blijft uitstekend presteren met Everton. Hij zag zijn ploeg voor eigen publiek met 3-1 van Burnley winnen.

Romelu Lukaku trof eenmaal doel. De spits heeft dit kalenderjaar in al zijn negen duels op Goodison Park minimaal één keer gescoord. Phil Jagielka zette de thuisploeg op voorsprong. Voor het eerst in zijn lange loopbaan heeft de 34-jarige verdediger nu in drie competitieduels op rij gescoord. Ben Mee hielp Everton een handje door zijn eigen doelman te passeren.

Everton heeft minimaal voor een dag evenveel punten als Manchester United. De nummer vijf van de ranglijst heeft wél drie duels minder gespeeld en ontvangt zondag koploper Chelsea. Ook nummer zeven Arsenal heeft minder verliespunten dan Everton.

Stoke City rekende voor eigen publiek met 3-1 af met Hull City. Marko Arnautovic, Peter Crouch en Xherdan Shaqiri maakten de doelpunten voor de thuisploeg, waarin Bruno Martins Indi en Erik Pieters een basisplaats hadden. Daryl Janmaat en Nordin Amrabat waren met Watford met 1-0 te sterk voor Swansea City, waarbij Luciano Narsingh en Leroy Fer weer mochten beginnen.

Fabio Borini redde in de slotfase een punt voor hekkensluiter Sunderland in het thuisduel met West Ham United (2-2). Het duel tussen Crystal Palace en Leicester City leverde geen winnaar op (2-2).