Carrasco leidt Atlético naar makkelijke zege

Atlético Madrid heeft zaterdagavond een eenvoudige zege geboekt op Osasuna. De Belg Yannick Carrasco leidde de Madrilenen in het eigen stadion Vicente Calderón met twee doelpunten naar de winst, het werd 3-0.

Carrasco zette Atlético na een half uur op het goede spoor met een lage schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied. Kort na rust besliste de 23-jarige Belg met een kopbal de wedstrijd. Osasuna had niets te vertellen in de eenzijdige wedstrijd en moest een half uur voor het einde van de wedstrijd een derde tegentreffer incasseren, van Filipe Luis.

Carrasco kreeg nog een kans op een hattrick, maar hij miste in de negentigste minuut een strafschop. De Ghanees Thomas Partey deed precies hetzelfde toen hij in blessuretijd de tweede penalty van Atlético mocht nemen. De Madrilenen hebben nu de laatste zes strafschoppen in La Liga gemist.

Atlético strijdt met Sevilla om de derde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. De Madrilenen hebben nu 65 punten uit 32 wedstrijden. Sevilla heeft vier punten minder, maar speelt zondag nog uit tegen Valencia.