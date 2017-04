Koeman rijgt records aaneen met Everton

Ronald Koeman rijgt met Everton de records aaneen. Zijn ploeg won zaterdag tegen Burnley voor de achtste zege op rij op het eigen Goodison Park, iets wat de club uit Liverpool nooit eerder lukte in de Premier League. 'We breken veel records, hopelijk gaan we daar tot het einde van het seizoen mee door', zei Koeman. Vandaag werd het 3-1.

Een Europees ticket is al zo goed als zeker binnen voor Everton, dat stiekem zelfs droomt van de Champions League. Vooral dankzij een ijzersterke serie in eigen stadion doet de ploeg van Koeman mee in de strijd om de vierde plaats, die aan het einde van het seizoen een plek in de voorronde van het belangrijkste Europese bekertoernooi oplevert.

Topschutter Romelu Lukaku pikte tegen Burnley zijn 24e doelpunt van het seizoen mee en uitgerekend Ross Barkley leidde in de tweede helft de 2-1 in. Het schot van de Engelse middenvelder werd onderweg van richting veranderd en vloog over de keeper in het doel.

Barkley was een week eerder nog neergeslagen in een bar. 'Het heeft allemaal veel impact gehad op Ross. Maar de beste manier om alles te vergeten, is gewoon voetballen', zei Koeman. Barkley kreeg in de slotfase een publiekswissel.