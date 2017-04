Smolders springt naast podium in Miami

Springruiter Harrie Smolders heeft zaterdag bij de tweede wedstrijd van de Global Champions Tour in Miami net naast een podiumplaats gegrepen. De 36-jarige Brabander bleef net als drie anderen foutloos in de eerste omloop, maar maakte in de barrage met zijn paard Emerald twee springfouten. Smolders moest daardoor genoegen nemen met de vierde plek en een cheque van 30.000 euro.