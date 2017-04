Verstappen vanaf zesde plek in de aanval

Max Verstappen gaat zondag proberen zich vanaf de zesde startplek naar voren te werken in de Grote Prijs van Bahrein. De Nederlandse Formule 1-coureur was na de kwalificatie pissig op Felipe Massa, omdat de Braziliaanse routinier hem had gehinderd toen Verstappen zich net wilde opmaken voor een laatste snelle ronde. De coureur van Red Bull bleef daardoor steken op de zesde plaats. Teamgenoot Daniel Ricciardo start op de rij voor hem vanaf de vierde plek, de Fin Kimi Räikkönen staat in zijn Ferrari tussen de twee Red Bulls in.