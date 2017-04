San Antonio veel te sterk voor Memphis

San Antonio Spurs is de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA begonnen met een ruime overwinning. De club besliste het eerste duel met Memphis Grizzlies (111-82). Kawhi Leonard maakte een uitstekende indruk bij de winnende formatie en tekende voor 32 punten.

Giannis Antetokounmpo was de grote man bij Milwaukee Bucks in het duel met Toronto Raptors. De Griek maakte 28 punten en pakte ook nog eens acht rebounds. Hij leidde zijn ploeg naar een verdiende zege (97-83).

Utah Jazz won in een spannend duel bij LA Clippers (97-95). Joe Johnson maakte in de slotseconde de beslissende punten. Utah Jazz zag center Rudy Gobert al vroeg in het duel uitvallen met een knieblessure.