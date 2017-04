Braspennincx naar finale keirin bij WK baan

Baanrenster Shanne Braspennincx heeft zich zondag op de slotdag van de WK baanwielrennen geplaatst voor de finale op het onderdeel keirin. Braspennincx eindigde in Hongkong als tweede in haar heat waaruit drie van de zes rensters zich konden kwalificeren. In de andere heat strandde Laurine van Riessen.