Apeldoorn krijgt WK-baanwielrennen

De wereldkampioenschappen baanwielrennen worden volgend jaar in Apeldoorn gehouden. Dat heeft de internationale wielerunie UCI zondag op de slotdag van het WK in Hongkong laten weten.

Het is voor de tweede keer dat Apeldoorn de beste baanwielrenners van de wereld mag ontvangen. Het WK van 2011 vond ook al in de Gelderse stad plaats. De wielerbaan van het Omnisport werd vorig jaar grondig gerenoveerd. Op de nieuwe houten baan werd vorig jaar november al een wereldbekerwedstrijd verreden.

Het WK begint volgend jaar op 28 februari en eindigt op 4 maart. Het is nog niet bekend waar het WK-baanwielrennen in 2019 wordt gehouden. Berlijn is voor 2020 als gastheer aangewezen.