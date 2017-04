Vettel houdt jager Hamilton net af en wint

De Grand Prix van Bahrein was van begin tot einde genieten, maar aan de finish was het rozenwater voor Sebastian Vettel. De Duitser van Ferrari had het strategisch uitstekend voor elkaar en hield de hard jagende Lewis Hamilton uiteindelijk 6 seconden achter zich. Ook al omdat de Engelsman een time-penalty moest incasseren. Max Verstappen's Red Bull haalde het einde niet.

De van pole gestarte Valtteri Bottas hield zijn plek bij het doven van de lichten nog vast, maar het was Vettel die bij de eerste stops de beste keuze maakte. Mercedes ging pas twee ronden later onder de safety car naar binnen en dat kwam ze duur te staan. Vettel greep zo de kop en die zou hij niet meer afstaan. Hamilton kreeg bovendien nog 5 seconden straf aan de broek voor deze actie op Daniel Ricciardo:

HAMMERTIME MAAKT HET NOG SPANNEND

Na de tweede serie stops leek de strijd gestreden. Vettel had met nog 13 ronden te gaan een gat van meer dan 15 seconden naar nummer 2 Bottas, maar Hamilton bleek nog niet geslagen. Op nieuwe softs naderde Lewis met rasse schreden. Bottas liet hem nog voorbij, maar de eindsprint van Lewis zou op 6,6 seconden stranden.

MAX SCHIET DOOR ZIJN REMMEN

Voor Max was het na een goed begin snel afgelopen. Bij de start was hij messcherp en schoot hij Kimi Raikkonen en Daniel Ricciardo voorbij. In de eerste stint bleef hij vervolgens keurig in het spoor van nummer 3 Hamilton. Max dacht sneller te zijn dan de Engelsman en pitte strategisch vroeg naar soft-banden. Of die gok had uitbetaald, zullen we nooit weten. Een ronde later begaven de remmen het:

STROLL WEER SLACHTOFFER EN ARM, ARM MCLAREN

Overigens was Verstappen niet de grootste pechvogel op het Sakhir Circuit. Stoffel Vandoorne haalde start niet eens omdat McLaren zijn power-unit andermaal niet aan de praat kreeg en ook Lance Stroll moet nog steeds wachten op zijn eerste finish in de F1. Dit keer was de Canadees het slachtoffer van een kamikaze-actie van Carlos Sainz:

GENIETEN VAN TIERENDE ALONSO

Oh ja. Ten slotte viel Fernando Alonso twee ronden voor het einde ook uit met motorproblemen. Daarvoor moest hij aanmodderen op P12, maar daar werd de Spanjaard ook al niet bepaald vrolijk van. De ergernis over zijn werkweigerende Honda-motoren zorgde wel voor gouden boordradio-boodschappen van een tot op het bot gefrustreerde Fernando:

'Do whatever you want mate!'