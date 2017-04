Feyenoord neemt horde Utrecht met succes

Feyenoord heeft weer een belangrijke stap richting het kampioenschap gezet. De koploper van de Eredivisie won in De Kuip met 2-0 van FC Utrecht, de nummer vier van de ranglijst. Jens Toornstra opende kort na rust de score, Eljero Elia maakte in de tachtigste minuut aan alle onzekerheid voor de Feyenoord-fans een einde.

Feyenoord heeft nu vier punten voorsprong op Ajax, dat het later op zondag nog opneemt tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers spelen volgende week in Arnhem tegen bekerfinalist Vitesse en gaan twee weken later op bezoek bij stadgenoot Excelsior. Feyenoord sluit de competitie op 14 mei thuis af tegen Heracles Almelo.