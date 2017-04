Liverpool heeft plek drie weer terug

Liverpool heeft de derde plaats in de Premier League heroverd. De ploeg van trainer Jürgen Klopp passeerde Manchester City op de ranglijst door een krappe 1-0 uitzege op West Bromwich Albion. De Braziliaan Roberto Firmino maakte in blessuretijd van de eerste helft de winnende treffer.

Liverpool speelde zonder de geblesseerde topschutter Sadio Mané, maar Georginho Wijnaldum was een vertrouwd gezicht op het middenveld. De bezoekers hadden vrijwel de gehele wedstrijd overwicht en verreweg de meeste kansen. Firmino verzilverde met een ferme kopbal als enige een van die kansen.

De Belgische keeper Simon Mignolet van Liverpool moest in de tweede helft één keer ingrijpen om een tegentreffer te voorkomen. West Bromwich perste er nog wel een slotoffensief uit, maar The Reds hielden stand. Liverpool heeft nu 66 punten, twee meer dan City en vijf minder dan Tottenham Hotspur, de nummer twee in de stand.