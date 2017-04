Sevilla verder weg van derde plek

Valencia en Sevilla hebben elkaar zondag in de Spaanse competitie in evenwicht gehouden: 0-0. Sevilla, de ploeg van trainer Jorge Sampaoli die met Atlético Madrid in een strijd om de derde plaats verwikkeld is, staat door het gelijkspel nu drie punten achter op de Madrilenen. Atlético won zaterdag al eenvoudig wonnen van Osasuna (3-0).