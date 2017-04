United klopt Chelsea en pleziert Spurs

Manchester United heeft door met 2-0 van Chelsea te winnen de druk op de koploper vergroot. De voorsprong die de Londense club in de Premier League op Tottenham Hotspur heeft, slonk tot vier punten.

Voor Manchester opende Marcus Rashford vroeg in de wedstrijd de score op aangeven van Ander Herrera. De 19-jarige Rashford is de derde Mancunian die als tiener tien treffers in de Premier League maakte, na Wayne Rooney en Ryan Giggs.

Vlak na rust verdubbelde Herrera de voorsprong van de ploeg van José Mourinho, die Daley Blind op de bank hield en de vermoeide Zlatan Ibrahmovic pas laat inzette. Ook de Nederlander aan de andere kant, Nathan Aké, begon en eindigde de wedstrijd als reserve.

Chelsea is vrijwel het gehele seizoen lijstaanvoerder en zag zaterdag de grootste titelconcurrent Tottenham Hotspur met 4-0 winnen van Bournemouth. Na 32 wedstrijden staat Chelsea op 75 punten, The Spurs verzamelden er 71. Liverpool staat derde, met 66 punten uit 33 duels. Het zegevierende Manchester United staat vijfde.